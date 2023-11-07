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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Бензин подешевел на трех заправках в Иркутске

Топливо АИ-95 и АИ-92 подешевело на два рубля.

Источник: Комсомольская правда

Три АЗС в Иркутске снизили цены на бензин на минувшей неделе. Об этом сообщает «ИрСити».

— Топливо АИ-95 и АИ-92 подешевело на два рубля на трех из четырех заправок в Иркутске, а вот стоимость АИ-100 колеблется, где-то бензин подешевел на рубль, где-то на три. Цены на дизельное топливо не поменялись, — пишут в редакции.

Топливо начало снижаться в цене только к середине октября. В августе и сентябре стоимость горючего продолжала расти.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Нижнеудинске после капитального ремонта открыли школу.

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