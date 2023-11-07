10:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Бензин подешевел на трех заправках в Иркутске
Топливо АИ-95 и АИ-92 подешевело на два рубля.
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Три АЗС в Иркутске снизили цены на бензин на минувшей неделе. Об этом сообщает «ИрСити».
— Топливо АИ-95 и АИ-92 подешевело на два рубля на трех из четырех заправок в Иркутске, а вот стоимость АИ-100 колеблется, где-то бензин подешевел на рубль, где-то на три. Цены на дизельное топливо не поменялись, — пишут в редакции.
Топливо начало снижаться в цене только к середине октября. В августе и сентябре стоимость горючего продолжала расти.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Нижнеудинске после капитального ремонта открыли школу.