10:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Работу трамваев № 11 приостановят в Нижнем Новгороде в выходные
Движение будет приостановлено с 21:00 10 ноября до 21:00 12 ноября.
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В ближайшие выходные работу трамваев № 11 приостановят в Нижнем Новгороде из-за ремонта. Движение по маршруту «Чёрный пруд — площадь Благовещенская» будет приостановлено с 21:00 10 ноября до 21:00 12 ноября. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
— На текущей неделе работа трамвайного маршрута № 11 в будние дни будет продолжена, — подчеркнула старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Напомним, что восемь дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде. Благодаря таким мерам интервал между автобусами сократиться с 20 минут до 15.
Ранее стало известно, что электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты.
Также современные технологии будут следить за загруженностью крупных нижегородских магистралей. В регионе планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему. Ее тестирование будет проводиться до конца текущего года.