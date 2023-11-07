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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Работу трамваев № 11 приостановят в Нижнем Новгороде в выходные

Движение будет приостановлено с 21:00 10 ноября до 21:00 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные работу трамваев № 11 приостановят в Нижнем Новгороде из-за ремонта. Движение по маршруту «Чёрный пруд — площадь Благовещенская» будет приостановлено с 21:00 10 ноября до 21:00 12 ноября. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

— На текущей неделе работа трамвайного маршрута № 11 в будние дни будет продолжена, — подчеркнула старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, что восемь дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде. Благодаря таким мерам интервал между автобусами сократиться с 20 минут до 15.

Ранее стало известно, что электробусы поступят в Нижний Новгород для того, чтобы частично заменить троллейбусные маршруты.

За счет этого решения будут продлены существующие троллейбусные маршруты до новых жилых комплексов ЖК «Новая Кузнечиха», ЖК «Цветы», ЖК «Торпедо», ЖК «Новинки Смарт-Сити» — и до важных логистических пунктов пассажирского транспорта, в том числе до станции метро «Пролетарская».

Также современные технологии будут следить за загруженностью крупных нижегородских магистралей. В регионе планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему. Ее тестирование будет проводиться до конца текущего года.

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