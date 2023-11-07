11:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Слушать или читать: аналитики узнали, какие книги любят владивостокцы
Самым непопулярным жанром оказался нон-фикшн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Большинство жителей дальневосточной столицы предпочитают бумажные издания аудиоформату. Читают книги 77% опрошенных владивостокцев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сервис SuperJob (16+).
Аналитики выяснили, книги какого формата и жанров чаще выбирают владивостокцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане.
Аудиокниги выбрали лишь 15% респондентов. При этом большинство опрошенных препочитают отечественных авторов зарубежным: 37% против 30% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.
Мужчины отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.
Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (52%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.
Владивостокцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профессиональную и научно-популярную литературу чаще тех, кто зарабатывает меньше, выяснили аналитики.