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11:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Слушать или читать: аналитики узнали, какие книги любят владивостокцы

Самым непопулярным жанром оказался нон-фикшн.

Источник: PrimaMedia.ru

Большинство жителей дальневосточной столицы предпочитают бумажные издания аудиоформату. Читают книги 77% опрошенных владивостокцев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сервис SuperJob (16+).

Аналитики выяснили, книги какого формата и жанров чаще выбирают владивостокцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Аудиокниги выбрали лишь 15% респондентов. При этом большинство опрошенных препочитают отечественных авторов зарубежным: 37% против 30% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 37% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 26%). На третьем месте — классика (23%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (15%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% опрошенных, любовные романы — 5%, нон-фикшн — 3%.

Мужчины отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (52%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Владивостокцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профессиональную и научно-популярную литературу чаще тех, кто зарабатывает меньше, выяснили аналитики.

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