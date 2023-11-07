10:52 (мск), источник: Реальное время
Аномальное тепло и скачки давления: какие сюрпризы готовит казанцам ноябрь
Профессор КФУ — о влиянии циклонов на ноябрьскую погоду в Татарстане.
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Конец октября в Казани ознаменовался снегопадами, а начало ноября, напротив, аномально высокими для этого месяца температурами. О том, надолго ли в республику пришло тепло и каких еще сюрпризов ждать от погоды, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
Аномальное тепло
Погода в этом ноябре — это огромная аномалия, заявил Юрий Переведенцев. По его словам, сейчас температурный фон должен быть отрицательным, порядка −0,1…-0,3 градуса. Однако столбики термометра в первых числах ноября поднимаются гораздо выше этих величин. Например, 2 ноября дневная температура составляла порядка +10 градусов, а ночная +5, что превышало климатическую норму на 7−8 градусов.
Уже сегодня, 7 ноября, в Татарстане прогнозируется от +5 до +10°С днем, в Казани — от +6 до +8 градусов. Вместе с этим местами на территории республики ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с, туман, а также сильный дождь.
Переведенцев подчеркнул, что высокий скачок температур в начале месяца был зафиксирован не только в Татарстане. В Москве 1 ноября термометр показал 16 градусов — был побит почти 200-летний погодный рекорд.
Однако в конце прошлой недели температуры все же немного понизились, но несмотря на это по-прежнему оставались выше нуля.
— В выходные температурный фон оказался положительным. Не исключались осадки, раз была развита циклоническая активность. Погода была примерно та же, что и в начале ноября, но температуры уже понизились, потому что проходил так называемый холодный фронт. Конечно, в результате погодный фон был несколько ниже.
Так, с 4 по 5 ноября по ночам термометры показывали 0..-5 градусов, а днем +2..+8 градусов. Вчера, 6 ноября, ночная температура составляла 0..+3 градуса, п дневная — от +5 до +10°.
Предзимье опаздывает
— Мы находимся в предзимье — так называется период до
В норме предзимье должно начаться 28 октября — 1 ноября, в этот период температура обычно переходит через нулевую отметку. А 21 ноября — время начала зимы. К этому сроку среднесуточные температуры достигают −5 градусов и образовывается устойчивый снежный покров.
Согласно многолетним наблюдениям, температуры в конце осени в Татарстане обычно составляют −2,6 градуса. Однако ожидается, что в этом году месячная температура будет на 1 градус выше климатической нормы, сказал Переведенцев.
К слову, как отметили на метеостанции КФУ, в Казани самым теплым в истории метеонаблюдений стал ноябрь 2013 года. Тогда термометры показывали в среднем +3,5 градуса. Самые низкие месячные температуры ученые зафиксировали в 1891 году — минус 10,8 градусов. А наиболее дождливым стал ноябрь 1913 года: выпало 98 мм осадков. В этом году от осадков сюрпризов не ждут: их должно выпасть 45 мм, в пределах климатической нормы.
Влияние циклонов
Аномальное потепление в начале ноября объясняется влиянием Северной Атлантики. Именно оттуда в республику постоянно приходят циклоны. Сейчас мы находимся в теплом секторе одного из них. В то же время циклоническая активность имеет неустойчивый характер. Новый циклон может принести, к примеру, занести холод с Арктики. Но существенного понижения температур в ближайшее время ждать не стоит, кратковременные волны тепла и холода будут сменять друг друга.
— Раз мы находимся под влиянием Атлантики, у нас всегда будет неустойчивая погода. Но я считаю, сильных холодов не будет, — пояснил Переведенцев.
В октябре циклоны обусловили неустойчивый характер погоды.
— Температура оказалась почти на один градус выше климатической нормы, а вот осадков оказалось очень много, 87 мм при норме порядка 50 мм, — рассказал Переведенцев.
Он отметил, что в октябре наблюдались скачки давления, изменение температуры и скорости ветра, выпадение дождей и мокрого снега. В общем, был представлен весь диапазон погодных условий.
От ноябрьской погоды, по мнению профессора КФУ, тоже не стоит ждать стабильности. Будут наблюдаться скачки давления и температуры. Изменчивая погода может стать испытанием для здоровья казанцев.
— Для людей в возрасте колебания метеорологических величин ничего хорошего не представляют. Если атмосферное давление подскочило на 7 мм, это уже сказывается на самочувствии сердечно-сосудистой системы, — предупредил Переведенцев.
Глобальная проблема
Ноябрьская аномалия соответствует климатической тенденции повышения месячных температур, подчеркнул Переведенцев. Год на год не приходится, но долгосрочные наблюдения, например, за 30 лет, показывают, что температуры в каждом месяце растут. Сильнее всего теплеют зимы.
— Это связано, конечно, с тем самым глобальным потеплением климата. Оно сказывается в том числе и на нашем регионе, — объяснил метеоролог.
Напомним, в среду, 8 ноября, в республике ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим дождем. Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туман. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, а дневные — от +4 до +9 °С.
В четверг, 9 ноября, погода в Татарстане успокоится, однако небольшие дожди сохранятся. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0..+5 °С, максимальные температуры воздуха днем ожидаются от +2 до +7 °С. В пятницу, 10 ноября, по предварительному прогнозу, на территории региона ожидаются дожди и сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Днем воздух прогреется до +2..+7 °С.