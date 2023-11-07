12:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области с 10 ноября ожидается похолодание, возможны осадки
Новая рабочая неделя в Ростове-на-Дону и области начнется с похолодания.
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В Ростовской области с 10 ноября возможно небольшое понижение температуры воздуха, в отдельные дни в течение недели ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.
Столбики термометров начнут постепенно понижаться уже с понедельника, до среды днем в регионе обещают от +14 до +15 градусов на юге и около +12 градусов на севере региона. По ночам — от +4 до +7 градусов.
После этого, с пятницы по воскресенье, днем должно быть +11−13 на юге и +9−11 на севере области. По ночам столбики термометров сохранятся в пределах +3−8 градусов, местами в период с пятницы на субботу будет до 0 и −1 градуса.
Дожди прогнозируют на четверг, 9 ноября, в отдельных территориях небольшие осадки могут пройти также 8 ноября.