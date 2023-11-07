11:47 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Черная пятница — 2023: когда будет в России, суть акции, как сэкономить
«Черная пятница» — это масштабное мероприятие, когда множество продавцов предлагают более низкие цены на свои товары.
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В США это событие происходит после Дня благодарения, который традиционно празднуется в последний четверг ноября. Шопоголики с нетерпением ждут начала распродажи.
Когда будет «черная пятница» в России в 2023 году?
В России «черная пятница» в 2023 году начнется в ночь с 23 на 24 ноября и продлится до 26 ноября, 23.59 по московскому времени. Некоторые продавцы увеличивают продолжительность акции на 3−4 дня. При этом самые выгодные покупки чаще всего можно сделать в первые дни. Часть интернет-магазинов начинают акцию даже раньше официального старта «черной пятницы». Большинство маркетплейсов предлагают скидки на товары весь ноябрь.
История «черной пятницы».
Термин «черная пятница» получил свое название неспроста. Впервые его использовали в 1869 году, когда Джей Гулд и Джим Фиск, финансисты с Уолл-стрит, попытались перепродать национальное золото и заработать на этом. Их заговор был раскрыт в пятницу, 24 сентября, и фондовый рынок обвалился, миллионы американцев разорились. Изначально термин имел мрачный подтекст. Но с течением времени он приобрел новое значение и стал символизировать начало рождественских распродаж. Сегодня «черная пятница» — это долгожданное событие для любителей шопинга не только в США, но и во всем мире.
Это явление популярно и в России. Каждый год все больше жителей страны присоединяются к нему.
Как сэкономить в «черную пятницу»?
Для успешных покупок в «черную пятницу» есть несколько правил. Во-первых, определите свой бюджет и установите лимит на вашей карте. Во-вторых, составьте список покупок и придерживайтесь его. Избегайте спонтанных трат. В-третьих, сравните цены у разных продавцов. И, если хотите существенно сэкономить, надеетесь на большие скидки, начинайте отслеживать цены уже сейчас.
В дни распродаж активизируются мошенники. Они могут создавать сайты-двойники популярных брендов, поэтому проверяйте реквизиты компании. Будьте внимательны, не переходите по сомнительным ссылкам и не оплачивайте там товар.
Замечено, что в «черную пятницу» россияне чаще всего покупают мелкую бытовую технику, одежду, товары для дома, обувь и гаджеты. Многие из них стараются запастись товарами на целый год.
Кроме «черной пятницы», россиян ждут и другие дни распродаж.
11 ноября стартует акция «11.11», которая получила свое название по дате проведения. В Китае в этот день отмечают День холостяка. Акция стала популярной не только в Китае, но и в других странах.
Вслед за «черной пятницей» стартует «киберпонедельник» — крупнейшая онлайн-распродажа за рубежом. Отечественные интернет-магазины взяли идею за основу, но проводят «киберпонедельник» в другие даты. В 2024-м акция пройдет 29 января.
Также россиян ждут новогодние скидки до и после 1 января.