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11:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии для лечения коронавирусной инфекции развёрнуто 215 коек

В инфекционных госпиталях Башкирии готовы 215 коек для приёма заражённых коронавирусной инфекцией. Коечный фонд по республике составляет 23,2 процента.

Источник: Башинформ

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. По информации ведомства, коэффициент распространения в регионе COVID-19 составляет 1,04.

Напомним, за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 115 жителей республики, один человек скончался. Как сообщало информагентство «Башинформ», в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 153 пациента, в том числе 95 человек старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 1314 человек, из которых 592 человека пожилого возраста.

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