В Башкирии для лечения коронавирусной инфекции развёрнуто 215 коек

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. По информации ведомства, коэффициент распространения в регионе COVID-19 составляет 1,04.
Напомним, за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 115 жителей республики, один человек скончался. Как сообщало информагентство «Башинформ», в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 153 пациента, в том числе 95 человек старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 1314 человек, из которых 592 человека пожилого возраста.