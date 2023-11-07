11:12 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 8 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Кому нужно избегать котов, но искать собак?
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8 ноября верующие вспоминают великомученика Димитрия Солунского. В народном календаре дата известна как Дмитриев день. Особенно внимательно в старину люди присматривались к поведению животных и явлениям природы. Считалось, что в этот день можно составить точный прогноз погоды на всю зиму. Существовали на Руси и специфические запреты, связанные с этой датой. Согласно поверьям, их соблюдение помогало людям защититься от сглаза и привлечь деньги в дом.
Народные приметы на 8 ноября: что нельзя делать
В старину говорили, что Дмитриев день категорически не подходит для хлопот по хозяйству. Нежелательной, например, была уборка. Подметая пол, если верить нашим предкам, можно было вымести из дома богатство и удачу. Аналогичное правило касалось и стирки. Приводить жилище и вещи в порядок лучше в другой день, чтобы не навлечь на свою семью неприятности. Кроме того, считалось, что 8 ноября лучше не мыться.
Еще один запрет, связанный с этой датой, касается использования острых предметов. Чтобы не пораниться, люди старались даже не брать в руки иглы и ножи. Если им нужно было подать к столу хлеб, его ломали руками. Тому, кто порежется, сулили множество бед.
День нужно провести в хорошем расположении духа. По возможности, сократите общение с неприятными людьми, иначе не миновать ссоры. Любой конфликт, зародившийся 8 ноября, может перерасти в настоящую вражду. Не исключено, что вы потеряете близкого друга или разругаетесь с родственниками.
Избегайте сквернословия и дурных мыслей. При этом веселиться тоже нельзя: если будете смеяться без повода, в скором времени придется много плакать.
Молодым девушкам рекомендовали держаться подальше от котов. Ни в коем случае не следовало гладить этих животных 8 ноября. Тем, кто нарушит это правило, обещали несчастливый брак и мужа-изменщика.
Дмитриев день нужно провести в гармонии с собой и миром. Все некрасивые поступки аукнутся вам в самое ближайшее время, все зло, которое вы задумаете, вернется к вам в тройном объеме.
Народные приметы на 8 ноября: что можно делать
8 ноября хорошо подходит для отдыха. Можно уделить время семье, выспаться. С давних пор эта дата считается поминальной, поэтому не будет лишним и доехать до кладбища, проверить могилы родных и друзей.
Особых ограничений по питанию в этот день нет. Наши предки любили пить пиво 8 ноября. Они верили, что кружечка пенного прибавит им здоровья.
Свободным представительницам прекрасного пола советовали выйти на улицу и отыскать бездомного пса. Хвостатого нужно было покормить и погладить. Согласно поверьям, эти действия помогут незамужней девушке ускорить встречу с суженым.
Если верить наблюдениям жителей далекой старины, удачным будет год у тех, кто встречает гостей 8 ноября. Особенно повезет тем, к кому заглянет богатый человек. Визит состоятельного родственника или друга сулит достаток всей семье в течение следующих 12 месяцев.
К столу обязательно нужно подать пироги. Угостите гостей свежей выпечкой, чтобы им также везло в наступающем году, а зима прошла легче обычного.
Хорошим знаком для этого дня является встреча с соседями. Обязательно поговорите с ними хотя бы 5 минут. Есть шанс, что скоро они помогут вам в каком-то важном деле.
Приметы о погоде на 8 ноября
Снегопад и похолодание 8 ноября наши предки считали верным признаком плохой погоды будущей весной. Март окажется, по сути, зимним месяцем, а немного потеплеет на улице лишь во второй половине апреля.
Если люди замечали яркий алый закат, то ждали скорого понижения температуры и сильного ветра. Иней в утренние часы указывал на снежную зиму.
Предвестником оттепели, согласно наблюдениям людей, является туман на рассвете. Теплая погода сулит мягкую зиму и отсутствие трескучих морозов.
Именинники 8 ноября
8 ноября именины празднуют Антон, Марк и Дмитрий. Также поздравить нужно Василия и Афанасия.