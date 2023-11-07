11:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Мост-гигант через реку Волхов в Киришах достроили на два года раньше сроков
В конце недели на новом мосту в Киришах пройдут испытания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Киришах готовят к испытаниям новый мост-гигант через реку Волхов, который возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство опережает график на целых два года, и остался лишь финальный этап перед открытием переправы. Испытания пройдут в конце текущей недели. Об этом spb.kp.ru 7 ноября рассказали в администрации Ленинградской области.
— Сейчас на походах к мосту завершается монтаж барьерного ограждения и перил, а также благоустройство прилегающей территории. Возведение моста началось в 2020 году и должно было завершиться, согласно государственному контракту, в 2025 году. Высокие темпы работ позволили выполнить строительство досрочно, — отметили в ведомстве.
Мост достроили раньше срока. Фото: Дорожный комитет Ленобласти.
Во время испытания на мосту проверят динамическую и статическую нагрузку. По переправе проедут груженые самосвалы, а специальные датчики посчитают колебания пролетов, чтобы понять, будет ли мост безопасным.
Протяженность моста — чуть более километра. На нем — две полосы для движения транспорта. Переправа состоит из шести опор и пяти пролетов. Напомним, строительство нового моста началось из-за того, что прошлый — сильно износился. Ведь он стоял еще с 60-х годов прошлого века.