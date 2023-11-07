11:57 (мск), источник: АиФ Пермь
Актриса Зоя Бербер вышла замуж и раскрыла имя супруга
Она опубликовала фото с кольцом и ссылку на избранника.
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Актриса Зоя Бербер вышла замуж и раскрыла имя супруга.
О бракосочетании звезда «Реальных пацанов» сообщила в соцсетях. Она опубликовала фотографии с кольцом на безымянном пальце и написала пост, в котором рассказала об изменениях в личной жизни.
«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала ДА», — рассказала Зоя Бербер, раскрыв имя возлюбленного.
Избранником актрисы стал актёр Максим Белбородов. Он на своей странице в соцсетях также рассказал о том, что женился, написав пост и опубликовав фотографию, на которой целуется с Зоей Бербер в фате.
«Скоро будет опубликован список самых завидных холостяков планеты, но, к счастью, меня в нём не будет. Всем девушкам хочу сказать finita la commedia. Всем мужчинам желаю удач, у вас всё впереди, но, без обид, мы-то с вами прекрасно понимаем, что я забрал лучшую из всего человечества», — сообщил актёр про свою женитьбу с Зоей Бербер.
В комментариях подписчики и друзья поздравляют молодожёнов и желают им счастья. Из-за того что для большинства свадьба стала неожиданностью, некоторые пишут, что надеются, что это не шутка.