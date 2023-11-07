13:54 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врачи назвали способы защиты от деменции в пожилом возрасте
Врачи сказали, что здоровый сон и физактивность могут защитить от развития деменции.
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Врачи рассказали, что здоровый сон, физическая активность и отсутствие стресса смогут защитить пожилых людей от развития деменции, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Британский психолог Энтони Томпсон отметил, что изучение языков, чтение книг, а также приобретение новых навыков могут стимулировать рост нейронных связей в мозге. Кроме того, могут увеличить и его общую пластичность. По мнению специалиста, перечисленная деятельность позволить обеспечить защиту от деменции и других нейродегенеративных заболеваний.
В свою очередь, психиатр Адам Мортон уточнил, что для профилактики деменции рекомендуется высыпаться, добавив, что здоровый сон в течение 7−9 часов оказывает положительное влияние на память. Кроме того, уменьшить риск появления когнитивных нарушений также может и физическая активность. По этой причине рекомендуется делать аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.
Психиатр обратил внимание на то, что негативно влиять на когнитивные функции способен и стресс. Все дело в том, что нервное перенапряжение способствует воспалению в мозг, а это, в свою очередь, ведет к дисфункции нейронов. Врач отмечает, что время от времени следует медитировать и заниматься йогой. Он заметил, что есть связь между одиночеством и повышенным риском развития деменции.