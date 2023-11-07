Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
14:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бастрыкин заинтересовался нелегальной парковкой мигрантов в Петербурге

Иностранцы захватили придомовую территорию и требовали с местных жителей деньги за стоянку на ней.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту организации нелегальной платной парковки в Петербурге. Причиной стала жалоба, поступившая в аккаунт приёмной главы ведомства «ВКонтакте». Её автор заявил о захвате мигрантами придомовой территории под нелегальную стоянку. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

В жалобе было указано, что иностранные граждане, организовавшие прибыльное для себя дело, угрожали жильцам придомовых территорий в случае, если те отказывались пользоваться их «сервисом», а также применяли насилие и портили их имущество. Обращения в местные правоохранительные органы при этом ничего не дали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».

сказано в сообщении информационного центра

Ранее 28-летний уроженец Узбекистана попытался дать участковому 30 тысяч рублей, чтобы тот выпустил его двух соотечественников, задержанных за административное правонарушение. Теперь он сам стал фигурантом дела — уголовного.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что бы вы хотели в себе изменить? Опрос россиян, как они относятся к своей внешности
Картофельный бум. Грозит ли россиянам подорожание самого народного овоща?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК