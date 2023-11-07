14:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Бастрыкин заинтересовался нелегальной парковкой мигрантов в Петербурге
Иностранцы захватили придомовую территорию и требовали с местных жителей деньги за стоянку на ней.
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Глава российского следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту организации нелегальной платной парковки в Петербурге. Причиной стала жалоба, поступившая в аккаунт приёмной главы ведомства «ВКонтакте». Её автор заявил о захвате мигрантами придомовой территории под нелегальную стоянку. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
В жалобе было указано, что иностранные граждане, организовавшие прибыльное для себя дело, угрожали жильцам придомовых территорий в случае, если те отказывались пользоваться их «сервисом», а также применяли насилие и портили их имущество. Обращения в местные правоохранительные органы при этом ничего не дали.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».
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