14:37 (мск), источник: ЕАН
Поезд Деда Мороза приедет в Свердловскую область в конце ноября
Поезд Деда Мороза 11 ноября отправится в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга. Об этом сообщает «РИА Новости».
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По плану 23 ноября праздничный состав прибудет в Серов, 24 ноября — в Нижний Тагил, а 25 ноября поезд сделает стоянку на вокзале Екатеринбурга. Всего с 11 ноября по 13 января 2024 года новогодний состав побывает в 62 городах России.
Поезд Деда Мороза — совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Впервые он был запущен в 2021 году. Проект стал таким популярным, что его сделали ежегодным. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек в более чем 150 городах.
«Поезд Деда Мороза» представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в состав войдут: «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза«, — сообщили в пресс-службе РЖД.
Ране ЕАН сообщал, что главный ледовый городок Екатеринбурга будет открыт 29 декабря. Об этом пишет “ФедералПресс” со ссылкой на градоначальника Алексея Орлова.
Согласно его постановлению, комплекс проработает до 15 января 2024 года. Затем до 21 января пройдут работы по демонтажу городка.
«Возвести ледовый городок на площади 1905 года и использовать его для проведения новогодних мероприятий и организации досуга горожан и гостей Екатеринбурга с 29.12.2023 по 14.01.2024 года», — говорится в документе.