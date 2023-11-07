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16:12 (мск), источник: dostup1.ru

Полетели: Атмосферное давление в Челябинске рухнет сразу на 10 единиц

Атмосферное давление в Челябинске в ближайшие сутки рухнет сразу на 10 единиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°

Так, в 16 часов во вторник в центре города барометры показывают 743 мм ртутного столба при норме 745 мм.

«В течение суток атмосферное давление понизится до 733 мм», — сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

В отдельные годы оно опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.

В группе риска при понижении атмосферного давления находятся пожилые люди, а также горожане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Врачи советуют им соблюдать режим труда и отдыха, регулярно принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом.

В Челябинске ночью 8 ноября будет минус 1−3, 9 ноября — плюс-минус 1, 10 ноября — от нуля до минус 2. Днем в среду столбики термометров поднимутся на 2−4 градуса выше нуля, в четверг будет теплее еще на один градус. В пятницу днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и плюс 2−4.

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