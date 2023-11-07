16:16 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
На дороге «Медеу-Шымбулак» установили пропускной режим въезда
В Алматы установлен пропускной режим дороги и ограничено движение пеших проходов и автомобилей «Медеу-Шымбулак», сообщает Zakon.kz.
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С 25 октября на дороге «Медеу-Шымбулак» начались работы по ликвидации последствий камнепада, произошедшего этой весной. В связи с этим, по автодороге установлен пропускной режим въезда. Для пешеходов проход по дороге строго запрещен. При этом, пеший проход доступен по студенческой тропе.
«Въезд разрешен для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18.00. В период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб», — рассказали в акимате.
Как отметили в акимате, установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря. О его изменении будет сообщено дополнительно.
Туристов и жителей города просят быть осторожными на доступной для прохода дороге.