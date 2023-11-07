17:47 (мск), источник: АиФ Крым
На море, на лыжах, в музее. Где и как отметить Новый год-2024 в Крыму
Если забронировать отдых в Крыму на Новый год заранее, можно сэкономить от 20%
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Новый год в Крыму — отличный шанс убежать из морозной холодной зимы к берегу моря, где можно прогуляться вдоль побережья с бокалом шампанского, подышать свежим воздухом и насладиться красотой крымских пейзажей.
Krym.aif.ru разбирался, где именно можно встретить Новый год в Крыму и в какую сумму это обойдется.
Новый год у моря.
Идеальным местом для новогоднего отдыха считаются курорты южного берега Крыма: Ялта, Алупка, Судак, Алушта и Новый Свет.
Зимой здесь очень комфортно, средняя температура редко опускается ниже +3… +5 °C. Море холодное, купаться смогут только подготовленные и сильные духом. Остальным можно снять виллу с бассейном и плескаться в нем.
Поездка в Крым на новогодние каникулы обязательно включает в себя осмотр всех знаковых достопримечательностей Южного берега. Это дворцы, музеи, водопады — и всё это без очередей и толп отдыхающих.
В Ливадии можно посетить центр органной музыки и услышать мировые хиты на этом внушительном инструменте. Будут открыты и многие другие выставки, сейчас программа мероприятий активно разрабатывается.
Новый год в горах.
Отметить Новый год на лыжах? Почему нет! В Крыму это можно осуществить на горе Ай-Петри, Ангарском перевале и Чатыр-Даге.
На Ай-Петри можно встретить незабываемый рассвет, но только вместе с опытным провожатым. Для этого нужно будет запастись теплой одеждой и удобной обувью. Подниматься на гору придется около получаса в темноте, поэтому пригодятся фонарики.
«Это незабываемые эмоции, у ваших ног облака, а вы встречаете первые лучи нового дня, пока на земле их никто не видит. Мы водим такие экскурсии уже несколько лет, если соблюдать все правила безопасности, например не подходить к обрывам, носить удобную обувь и теплую одежду, а еще взять с собой термос и перекус, то этот рассвет вы запомните на всю жизнь», — рассказал экскурсовод из Ялты Антон Суворин.
Детям и новичкам лучше начать с Ай-Петри. Здесь несколько трасс разной сложности, работает прокат и можно взять пару уроков у инструктора.
Чатыр-Даг давно облюбовали поклонники фрирайда. Подъемников на горе нет, зато у подножия можно кататься на санках и тюбингах. В будущем Чатыр-Даг обещает стать курортом экстракласса, пока что это довольно тихое место, где можно максимально приблизиться к природе.
Также в крымских горах ждет катание на лошадях, прогулки по трекинг-маршрутам, барбекю и гриль на свежем воздухе, баня и сауна, а еще душистый крымский чай или лучшие вина Крыма — кому что больше по вкусу.
В Крым с детьми на Новый год.
Если главный праздник в году решено отметить с детьми, особенно маленькими, стоит выбрать крупный курорт с хорошей инфраструктурой. Например, Евпаторию или Саки. В этих городах есть санатории, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.
В Крыму множество вариантов для весёлого проведения новогодних каникул. От посещения музеев до прогулок по паркам и набережным — программа будет разнообразной и интересной. В каждом большом городе Крыма устраиваются масштабные гуляния на Новый год. Например, в Ялте главные торжества проходят на набережной. Там можно посетить ярмарки, отправить письмо Деду Морозу и насладиться главной городской елкой.
Детям постарше легко организовать обширную развлекательную программу: от походов по музеям до прогулок по паркам и набережным. В каждом городе на Новый год устраиваются масштабные гуляния. В Ялте, например, главные торжества проходят прямо на набережной. Здесь организуются ярмарки, работает почта Деда Мороза и с большим почетом открывается главная городская елка. Самая насыщенная новогодняя программа обычно проходит в Симферополе на площади имени Ленина. Здесь выступают звезды российской эстрады, работает праздничная ярмарка.
В любом другом городе в новогоднее время каждый день выступают творческие коллективы и кавер-группы, проходят шоу-программы и детская анимация.
Средние цены на новогоднее застолье в Крыму:
Средние цены проживания за сутки на новогодних праздниках в Крыму:
Путевки в санатории Крыма стартуют от 2,500 тысяч за сутки. Цены на развлекательные экскурсии от 1000 рублей за человека или 3000 на группу.