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17:24 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Схемы проезда изменили на нескольких улицах в Астане

Для борьбы с пробками в Астане полицейские решили изменить схемы проезда по нескольким улицам, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: пресс-служба ДП Астаны

«С открытием моста по проспекту Тауелсиздик, а также производством работ по объекту строительства LRT по улицам Сыганак, Калдаякова и мосту “Арыс” (М3), в утренние и вечерние часы пик наблюдается увеличение транспортной нагрузки на участках улиц Нажимеденова, Калдаякова, в том числе на перекрёстках с проспектом Тауелсиздик. Для увеличения пропускной способности приняты меры по запрету поворота налево и разворота на перекрестке Нажимеденова — Тауелсиздик. Альтернативой предлагается перекресток Нажимеденова — Аманжолова, где установлена дополнительная секция светофора “+”», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Кроме того, планируется открытие участка на пересечении улицы Калдаякова с проспектом Тауелсиздик, где движение налево будет организовано с двух полос в сторону улицы Нажимеденова.

В департаменте полиции просят участников дорожного движения принять во внимание введённые изменения и осуществлять движение, руководствуясь ПДД.

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