Снежный циклон надвигается на Приморье: что будет во Владивостоке

«В четверг, 9 ноября, над территорией Приморского края с запада на восток будет проходить очередной атмосферный фронт с волновым циклоном. При этом погода будет довольно пестрой», — сообщили в Примгидромете.
В четверг в Приморье местами ожидается ледяной дождь, а также штормовой ветер, снег и гололед. Сложная обстановка будет на перевалах — из-за гололеда и снежного наката.
При этом на побережье, в том числе во Владивостоке, снегопадов не ожидается. Будет только дождь — небольшой или умеренный.
Циклон покинет территорию края уже вечером 9 ноября. Осадки прекратятся, а вот температура резко опустится. На севере будет до −15 градусов, на побережье тоже можно ожидать отрицательные температуры.
Во Владивостоке в ночь на пятницу будет −3…-6 градусов, днем — от −2 до 0 градусов. Однако снова поднимется сильный ветер, и по ощущениям станет холоднее.
Ранее сообщалось о том, что происходило в Приморье в выходные, когда в крае бушевал предыдущий циклон.