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07:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Снежный циклон надвигается на Приморье: что будет во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. Синоптики Примгидромета предупредили о приближении очередного циклона к региону. Погода испортится уже в четверг, но во Владивостоке снова все пройдет не так, как в остальных районах края.

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Источник: РИА "Новости"

«В четверг, 9 ноября, над территорией Приморского края с запада на восток будет проходить очередной атмосферный фронт с волновым циклоном. При этом погода будет довольно пестрой», — сообщили в Примгидромете.

В четверг в Приморье местами ожидается ледяной дождь, а также штормовой ветер, снег и гололед. Сложная обстановка будет на перевалах — из-за гололеда и снежного наката.

При этом на побережье, в том числе во Владивостоке, снегопадов не ожидается. Будет только дождь — небольшой или умеренный.

Циклон покинет территорию края уже вечером 9 ноября. Осадки прекратятся, а вот температура резко опустится. На севере будет до −15 градусов, на побережье тоже можно ожидать отрицательные температуры.

Во Владивостоке в ночь на пятницу будет −3…-6 градусов, днем — от −2 до 0 градусов. Однако снова поднимется сильный ветер, и по ощущениям станет холоднее.

Ранее сообщалось о том, что происходило в Приморье в выходные, когда в крае бушевал предыдущий циклон.

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