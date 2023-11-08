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03:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег с ветром до 14 м/с ожидается на территории Иркутской области 8 ноября

Погода в Иркутске 8 ноября 2023 года будет с небольшим снегом и температурой до −9.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Больше половины месячной нормы осадков выпало в Иркутске только за одну неделю ноября. Что ждет нас дальше? Одно можно сказать наверняка. Эта зима и последний месяц осени будут снежными. Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 8 ноября 2023.

Погода в Иркутске 8 ноября

— На территории Иркутской области местами пройдет небольшой снег. Утром при прояснении туман, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура −6…-11, а при облачной погоде ожидается −12…-17, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 8 ноября 2023 года будет с небольшим снегом, ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха −7…-9.

Кроме того, на дорогах региона снежный накат и гололедица.

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