03:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег с ветром до 14 м/с ожидается на территории Иркутской области 8 ноября
Погода в Иркутске 8 ноября 2023 года будет с небольшим снегом и температурой до −9.
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Больше половины месячной нормы осадков выпало в Иркутске только за одну неделю ноября. Что ждет нас дальше? Одно можно сказать наверняка. Эта зима и последний месяц осени будут снежными. Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 8 ноября 2023.
Погода в Иркутске 8 ноября
— На территории Иркутской области местами пройдет небольшой снег. Утром при прояснении туман, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура −6…-11, а при облачной погоде ожидается −12…-17, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 8 ноября 2023 года будет с небольшим снегом, ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха −7…-9.
Кроме того, на дорогах региона снежный накат и гололедица.