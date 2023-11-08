03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Оперативный прогноз по ливню с опасным явлением во Владивостоке на 9 ноября
Неблагоприятная погода ждет горожан с самой ночи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Оперативный прогноз по ливню с опасным явлением во Владивостоке на 9 ноября дали синоптики. На метеорологическом портале Gismeteo отметили, что неблагоприятная погода с осадками ждет горожан с самой ночи четверга.
Так в городе дождь начнется ночью и будет усилятся ближе к 7:00 часам утра. В этот же период ожидается опасное явление, которое и сопроводит осадки — сильный ветер до 16 м/с.
В целом за сутки ливень окажется несильным. В 19:00 часов он ударит снова по Владивостоку, а уже ближе к 22:00 будет заканчиваться.