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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Оперативный прогноз по ливню с опасным явлением во Владивостоке на 9 ноября

Неблагоприятная погода ждет горожан с самой ночи.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Freepik

Оперативный прогноз по ливню с опасным явлением во Владивостоке на 9 ноября дали синоптики. На метеорологическом портале Gismeteo отметили, что неблагоприятная погода с осадками ждет горожан с самой ночи четверга.

Так в городе дождь начнется ночью и будет усилятся ближе к 7:00 часам утра. В этот же период ожидается опасное явление, которое и сопроводит осадки — сильный ветер до 16 м/с.

В целом за сутки ливень окажется несильным. В 19:00 часов он ударит снова по Владивостоку, а уже ближе к 22:00 будет заканчиваться.

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