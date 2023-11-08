Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
03:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Юрий Трутнев проверил строительство международного аэропорта Хабаровска

Полпред считает, что объект будет востребован.

Источник: Сайт полпредства президента РФ в ДФО

В Хабаровске идет строительство международного пассажирского терминала аэропорта. Ход работ проверил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

— Мы строим терминал в период, когда международные отношения достаточно сложные. Но я уверен в том, что надо думать о будущем. Международное сотрудничество Россия будет развивать, и этот терминал в Хабаровске необходим. Все решения приняты, и несмотря на санкции и другие факторы, проект будет реализован.

Юрий Трутнев
полпред президента РФ в ДФО

Работы идут с помощью режима ТОР. Как резидент территории опережающего развития, инвестор получает налоговые преимущества и административную поддержку.

Площадь терминала составит 20, 5 тысячи квадратных метров. Планируется, что в год он обслужит до миллиона человек — это 600 пассажиров в час, и это только на международных направлениях. Завершить строительство хотят в первом квартале 2025 года. сюда вложили 6, 1 миллиарда инвестиций.

Сейчас из Хабаровска можно улететь в Китай и Таиланд. К запуску готовятся рейсы на Филиппины, Вьетнам и Монголию.

Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство