03:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Юрий Трутнев проверил строительство международного аэропорта Хабаровска
Полпред считает, что объект будет востребован.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске идет строительство международного пассажирского терминала аэропорта. Ход работ проверил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
— Мы строим терминал в период, когда международные отношения достаточно сложные. Но я уверен в том, что надо думать о будущем. Международное сотрудничество Россия будет развивать, и этот терминал в Хабаровске необходим. Все решения приняты, и несмотря на санкции и другие факторы, проект будет реализован.
Работы идут с помощью режима ТОР. Как резидент территории опережающего развития, инвестор получает налоговые преимущества и административную поддержку.
Площадь терминала составит 20, 5 тысячи квадратных метров. Планируется, что в год он обслужит до миллиона человек — это 600 пассажиров в час, и это только на международных направлениях. Завершить строительство хотят в первом квартале 2025 года. сюда вложили 6, 1 миллиарда инвестиций.
Сейчас из Хабаровска можно улететь в Китай и Таиланд. К запуску готовятся рейсы на Филиппины, Вьетнам и Монголию.
Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.