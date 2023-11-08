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04:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутская область примет участие в бурятском фестивале «Алтаргана»

Фестиваль пройдет в Монголии летом 2024 года.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация Иркутской области будет участвовать в Международном бурятском фестивале «Алтаргана». Он пройдет в Монголии летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Фестиваль представляет из себя единение культуры и традиций бурятского народа. На Алтаргану-2024 из Приангарья отправятся более 200 участников. Подготовка уже началась, — отметил заместитель губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев.

На «Алтаргане» пройдёт 15 конкурсов. Это состязания среди модельеров, исполнителей одической и бурятской поэзии, фольклорных коллективов, народных и эстрадных певцов. Будет и спортивная программа: бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из лука по бурятским правилам, конный спорт, шахматы «шатар» и ломание кости «hээр шаалган».

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