04:28 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Пассажиры в Хабаровске сами выталкивали автобусы из снежных заносов
В Хабаровске сильный снегопад нарушил планы горожан, которым пришлось добираться до работы и по другим делам несколько иначе, чем обычно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одни долго ждали общественного транспорта и в конце концов шли пешком, другие втискивались в тесные салоны тех автобусов, которые все-таки добрались до пассажиров по снежным заносам. Но даже не эти обстоятельства прибавили пикантности происходящему. В Сети стали появляться ролики, на которых видно, как буксующие автобусы выталкивают из снега сами пассажиры. Вот такой сервис: хочешь на автобусе кататься — будь готов выталкивать его из сугроба!