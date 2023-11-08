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04:28 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Пассажиры в Хабаровске сами выталкивали автобусы из снежных заносов

В Хабаровске сильный снегопад нарушил планы горожан, которым пришлось добираться до работы и по другим делам несколько иначе, чем обычно.

Источник: Соцсети

Одни долго ждали общественного транспорта и в конце концов шли пешком, другие втискивались в тесные салоны тех автобусов, которые все-таки добрались до пассажиров по снежным заносам. Но даже не эти обстоятельства прибавили пикантности происходящему. В Сети стали появляться ролики, на которых видно, как буксующие автобусы выталкивают из снега сами пассажиры. Вот такой сервис: хочешь на автобусе кататься — будь готов выталкивать его из сугроба!

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