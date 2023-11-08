От Байкала до Алтая: эксперт рассказала, куда можно отправиться в путешествие из Красноярска

В День Сибири, 8 ноября, активист, блогер и эксперт по туризму Галина Магергут рассказала, в какие интересные сибирские места можно отправиться в путешествие недорого и максимально увлекательно.
Красноярцы могут экономично и увлекательно путешествовать по сибирским городам и регионам. Общественница, блогер и эксперт по туризму, разработчик авторских туров Галина Магергут назвала несколько интересных направлений, куда стоит отправиться из краевого центра.
Озеро Байкал. Это самое глубокое озеро в мире, куда едут, чтобы любоваться потрясающими пейзажами, насладиться чистой водой. Здесь можно отдыхать в окружении красивой природы. Зимой популярно катание на лыжах. По усредненным подсчетам, расходы на проживание в гостинице могут обойтись в сумму от 2000 до 5000 рублей в сутки, питание будет стоить примерно 1000 — 2000 рублей в день, а дополнительные затраты на экскурсии и транспорт могут составить около 5000 — 10000 рублей.
Алтайский край и Республика Алтай. Эта территория находится на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая. Алтай может впечатлить величественными горами, богатым растительным и животным миром. Туристы могут увидеть Чуйский тракт, Белуху и Горячие источники Алтая. Можно рассчитывать от 2000 до 6000 рублей на проживание в гостиницах регионов, примерно 1000−2000 рублей можно будет потратить на питание и, как на байкальском направлении, примерно 5000−10000 рублей уйдут на экскурсии и транспорт.
Тобольск. Это исторический город, расположенный на реке Иртыш. Первый политический центр Сибири. Если вы решили окунуться в сибирскую историю, то делать это лучше в Тобольске. Вы сможете посетить Тобольский кремль, Дом-музей Дмитрия Фонвизина и другие исторические достопримечательности. В этом старейшем городе Сибири сохранились старинные дома.
Проживание в гостинице в Тобольске недорогое — от 1000 до 3000 рублей в сутки, питание около 500−1000 рублей в день. 2000−5000 рублей можно будет потратить на экскурсии.
Иркутск. Столица соседнего с Красноярским краем региона и культурная столица Восточной Сибири. Улочки исторического центра погрузят туристов в прошлое, а Музей декабристов откроет новое об истории России первой половины XIX века.
В среднем проживание в гостинице стоит от 1000 до 4000 рублей в сутки, питание около 500−1000 рублей в день, а затраты на экскурсии и транспорт могут составить около 2000−5000 рублей.
Томск. Этот город славится своими университетами, а также богатой историей и архитектурой. Здесь туристы могут увидеть множество старинных зданий в стиле сибирского барокко. Здесь же находится один из старейших университетов в России — Томский государственный.
Хакасия. Регион разнообразен своими природными ландшафтами, в том числе горами, озерами и тайгой. Также туристов может заинтересовать культура и традиции хакасского народа.
Проживание в среднем составит от 1000 до 3000 рублей в сутки, питание около 500−1000 рублей в день, а затраты на экскурсии и транспорт могут составить около 2000−5000 рублей.
Новосибирск. Это крупнейший город Сибири и один из самых больших в стране. Известен множество интересных музеев, театров и парков. Одна из самых известных достопримечательностей — Новосибирский Государственный Академический Оперный и Балетный Театр. Расходы на проживание могут составлять от 2000 до 6000 рублей в сутки, питание примерно 1000−2000 рублей в день, а дополнительные затраты на экскурсии и транспорт могут равняться приблизительно 5000−10000 рублей.
«Это лишь часть интересных туристических мест в Сибири, которые стоит посетить. Суммы также приблизительные, а фактические расходы будут зависеть от предпочтений и бюджета», — рассказала Магергут.
Ранее сообщалось, что о туризме Красноярского края рассказали на выставке-форуме «Россия».
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