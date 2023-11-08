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08:35 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Пропускной режим дороги установлен в Алматы

В Алматы установлен пропускной режим дороги и ограничено движение пеших проходов и автомобилей «Медеу-Шымбулак», передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.

Источник: EL.kz

С 25 октября текущего года на дороге «Медеу-Шымбулак» начались работы по ликвидации последствий камнепада, произошедшего этой весной. В связи с этим, по автодороге «Медеу-Шымбулак» установлен пропускной режим въезда. Для пешеходов проход по дороге строго запрещен. При этом, пеший проход доступен по студенческой тропе.

Въезд разрешён для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18.00 часов. В период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря текущего года. Об его изменении будет сообщено дополнительно.

В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров). Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год.

Кроме того, весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна.

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