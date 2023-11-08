05:25 (мск), источник: НИА Красноярск
В Красноярске открывается первый каток — на Стрелке
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эту пятницу на открытии площадки на коньках выступит духовой оркестр.
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В краевой столице на площади Мира готовятся к открытию первого катка в этом сезоне. Торжественное открытие катка на Стрелке состоится уже в эту пятницу, 10 ноября.
Специальный гость мероприятия — духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Двадцать музыкантов встанут на коньки и устроят зрелищное шоу «Музыка на льду». Начало программы в 19:00, сбор гостей начнется за полчаса.
После выступления духового оркестра красноярцы смогут покататься. Первый сеанс пройдет с 19:00 до 21:00 и будет включать в себя не только шоу, но и розыгрыши, и угощение от партнеров проекта. Второй сеанс начнется в 21:30 и продлится до 23:30, сообщает Красгорпарк.