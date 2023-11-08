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Главные новости к вечеру 8 ноября
07:40 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Прямые рейсы из Хабаровска в Пекин запустят в ноябре

Авиаперелёты в столицу Китая будут выполняться еженедельно.

Источник: Reuters

В Хабаровске стартовала продажа билетов на прямые авиарейсы в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

Прямое авиасообщение со столицей Китая возобновится 28 ноября и продлится до 26 марта 2024 года. Самолёт будет летать в Пекин раз в неделю по вторникам. Отправление запланировано на 23:55 по хабаровскому времени, а прибытие в пункт назначения — на 1:05 по пекинскому времени. Время в полёте составит около трёх часов.

Обратно в Хабаровск рейс будут отправляться каждую среду в 2:15. Прибытие запланировано на 7:10 по местному времени.

Напомним, прямые авиаперелёты из Хабаровска в Пекин вернули после скандала из-за их отмены, который разгорелся в конце октября. Маршрут пользуется у жителей города большой популярностью — его неожиданное закрытие возмутило как туристов, так и бизнес-сообщество.

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