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07:38 (мск), источник: Om1.ru

«ВКонтакте» перестал работать в Новосибирске из-за сбоя

Пользователи столкнулись с проблемой.

Источник: Om1.ru

Пользователи «ВКонтакте» утром 8 ноября не смогли зайти на сайт социальной сети.

По словам новосибирцев, мобильное приложение работало исправно, но зайти на сайт «ВКонтакте» через браузер на компьютере у них не получалось.

Сбой в работе сервиса произошёл также в Москве и Санкт-Петербурге. По данным фиксации сбоев из этих городов поступали сообщения о неправильной работе социальной сети.

Во время загрузки произошла ошибка.
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