07:38 (мск), источник: Om1.ru
«ВКонтакте» перестал работать в Новосибирске из-за сбоя
Пользователи столкнулись с проблемой.
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Пользователи «ВКонтакте» утром 8 ноября не смогли зайти на сайт социальной сети.
По словам новосибирцев, мобильное приложение работало исправно, но зайти на сайт «ВКонтакте» через браузер на компьютере у них не получалось.
Сбой в работе сервиса произошёл также в Москве и Санкт-Петербурге. По данным фиксации сбоев из этих городов поступали сообщения о неправильной работе социальной сети.