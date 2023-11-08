05:59 (мск), источник: АиФ Иркутск
Наиболее высокие зарплаты в Приангарье готовы платить строителям и аграриям
К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны.
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Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области по итогам октября составила 54321 рубль, что на 2160 рублей больше, чем в среднем по России. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны.
Стоит отметить, что среднестатистические зарплатные ожидания у соискателей из Приангарья оказались ниже — 50 тысяч рублей при среднем показателе по стране в 60 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплаты готовы платить специалистам из сфер добычи сырья, сельского хозяйства, строительства, высшего и среднего менеджмента и производства — 124, 121, 99, 92 и 91 тысячу рублей соответственно.
Наиболее низкие зарплаты в Иркутской области по итогам октября оказались в сферах безопасности, туризма и юриспруденции — 22, 36 и 37 тысяч рублей соответственно.