07:07 (мск), источник: Комсомольская правда
«Авария есть, а участников — нет»: автобус-призрак в Приморье спрятался от прокуратуры
В Приморье пассажирский автобус слетел с дороги и исчез.
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Из-за гололеда в Приморском крае автобус с пассажирами попал в ДТП, съехав в кювет. Незамедлительно в соцсетях появились кадры этого события. Однако, когда на место прибыла прокуратура, выяснилось, что общественный транспорт вместе с людьми пропал. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Инцидент произошел 7 ноября в Ханкайском округе. Снег и дождь, бушевавшие в крае, оставили за собой обрывы электросетей и скользкие дороги. Последнее и привело к ДТП. Водитель автобуса, следующего по маршруту № 117 «Троицкое — Новониколаевка», в котором на момент происшествия находилось девять пассажиров, не справился с управлением и съехал в кювет.
Рядовая авария, в которой никто не пострадал, обрела пикантные подробности, когда на видеоролики с места событий отреагировала прокуратура. Прибыв на место, проверяющие обнаружили следы происшествия, но самого автобуса или пассажиров не нашли. В дежурную часть ОМВД сообщений о ДТП также не поступало.
По информации приморской полиции, водитель, попавший в ДТП, за год четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.
Напомним, ранее редакция «Комсомольской правды» сообщала о происшествии в Хасанском районе. Там из реки выловили машину с двумя погибшими. Есть вероятность, что авария тоже произошла из-за непогоды.