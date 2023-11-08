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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Омск может стать молодежной столицей России

Сейчас в областном центре работают эксперты, которые оценивают готовность инфраструктуры.

Источник: соцсети

Молодежной столицей России может стать Омск. об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

— Сегодня, в рамках конкурса «Молодежная столица России» в нашем городе работают эксперты, которые оценят готовность Омска к возможному почётному статусу, — написал градоначальник.

Он пояснил, что специалистам презентуют интересные места, расскажут о реализации молодёжных программ и проектов, познакомят с активом профильных общественных организаций.

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