10:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Омск может стать молодежной столицей России
Сейчас в областном центре работают эксперты, которые оценивают готовность инфраструктуры.
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Молодежной столицей России может стать Омск. об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
— Сегодня, в рамках конкурса «Молодежная столица России» в нашем городе работают эксперты, которые оценят готовность Омска к возможному почётному статусу, — написал градоначальник.
Он пояснил, что специалистам презентуют интересные места, расскажут о реализации молодёжных программ и проектов, познакомят с активом профильных общественных организаций.