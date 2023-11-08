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09:42 (мск), источник: Volga News

Поезд Деда Мороза приедет в Самару 21 декабря

Самара станет одним из 65 городов, которые посетит Дед Мороз.

Поезд главного волшебника страны прибудет в столицу 63 региона 21 декабря.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

4 ноября Дед Мороз открыл стенд Вологодской области на выставке-форуме «Россия».

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