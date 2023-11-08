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10:06 (мск), источник: РИА Крым

Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран — что говорят ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В крымских лесах цветет редкое растение — шафран прекрасный, в этом году из-за необычайно теплой осенней погоды цветение этого удивительного редкого растения продлилось немного дольше обычного, рассказала РИА Новости Крым директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова КФУ им. В. И. Вернадского Анна Репецкая.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в Крыму цветет шафран прекрасный, он же Crocus Speciosus. Для него типичный период цветения сентябрь-октябрь. В этом году осень теплая, и поэтому цветение продлилось. Поэтому пока у гостей и жителей полуострова еще есть возможность полюбоваться этим прекрасным растением, но ни в коем случае не срывать — эти цветки редкие, и их нужно беречь», — рассказала РИА Новости Крым Репецкая.

По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Палласа, весной появляется шафран сузианский, — у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле — его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится «на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений».

Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.

Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.

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