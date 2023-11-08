Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран — что говорят ученые

«Сейчас в Крыму цветет шафран прекрасный, он же Crocus Speciosus. Для него типичный период цветения сентябрь-октябрь. В этом году осень теплая, и поэтому цветение продлилось. Поэтому пока у гостей и жителей полуострова еще есть возможность полюбоваться этим прекрасным растением, но ни в коем случае не срывать — эти цветки редкие, и их нужно беречь», — рассказала РИА Новости Крым Репецкая.
По ее словам, в крымской флоре существует несколько разновидностей шафранов (они же крокусы). Осенью также может цвести шафран Палласа, весной появляется шафран сузианский, — у всех этих разновидностей крокусов лиловые цветки. А вот шафран крымский обычно цветет в феврале и апреле — его не сложно отличить по белоснежным лепесткам.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец констатировал, что теплая погода в Крыму этой осенью находится «на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений».
Также, по его прогнозу, предстоящая зима в Крыму не будет суровой.
Температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.