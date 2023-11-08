08:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Депутаты рассмотрят бюджет на 2024 год и стратегию соцэкономразвития Иркутска
Обсуждение состоится на внеочередной думской неделе.
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В представительном органе власти столицы Приангарья 9 ноября стартует внеочередная думская неделя. Народным избранникам предстоит рассмотреть бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Еще депутаты Думы Иркутска обсудят стратегию социально-экономического развития областного центра до 2036 года. Документы внес мэр столицы региона Руслан Болотов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу представительного органа.
Так, в четверг, 9 ноября, запланированы заседания четырех постоянных комиссий: по мандатам, регламенту и депутатской этике, по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды и по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. В пятницу, 10 ноября, состоятся комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку, по социальной политике, по собственности и экономической политике, 14 ноября — по бюджетной политике.
«Вместе с администрацией мы работали над формированием главного финансового документа, встречались на рабочих группах и отстаивали пожелания жителей. Нам важно, чтобы бюджет оставался социально направленным, сохранялись и приумножались все меры поддержки, возводились объекты образования, увеличивались зарплаты нашим учителям, работникам культуры», — прокомментировал спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Ранее сообщалось о том, что доходы городской казны в 2024 году планируются в размере 35,6 млрд рублей. Из них 19 млрд рублей составят межбюджетные трансферты. Расходы ожидаются на уровне 36 млрд рублей. Дефицит бюджета ожидается почти в 400 млн рублей.