Южноуральцам рассказали, когда в Челябинск приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга отправится в путешествие уже 11 ноября, которое продлится 64 дня. В новом сезоне 2023−2024 Дед Мороз проедет более 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 российских городах на поезде. Компания РЖД оформила вагоны в виде передвижной резиденции. Начинается состав с атмосферно украшенного паровоза, а в вагонах можно будет посетить:
Во время стоянок в городах для посетителей вокзалов подготовили развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров.
В Челябинск поезд приедет 18 декабря. Для южноуральцев вскоре станут доступны и билеты, по которым запланирована отдельная программа внутри поезда — встреча с Дедом Морозом, квест, чаепитие и кукольный спектакль. Купить «волшебный» билет можно будет на сайте РЖД. Как уточнили в ЮУЖД, продажа билетов откроется в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.
В прошлом году поезд Деда Мороза в Челябинск приехал 30 ноября. На перроне собрались толпы жителей, чтобы посмотреть на главного новогоднего волшебника и его команду.