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08:20 (мск), источник: Pchela.News

Южноуральцам рассказали, когда в Челябинск приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Челябинск 18 декабря, посетив перед этим почти пять десятков городов. Что ждёт южноуральцев, которые придут встречать новогодний подвижной состав, и какие мероприятия подготовили организаторы для развлечений внутри поезда, рассказали в пресс-службе РЖД.

Источник: соцсети

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга отправится в путешествие уже 11 ноября, которое продлится 64 дня. В новом сезоне 2023−2024 Дед Мороз проедет более 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 российских городах на поезде. Компания РЖД оформила вагоны в виде передвижной резиденции. Начинается состав с атмосферно украшенного паровоза, а в вагонах можно будет посетить:

  • салон-приёмную;
  • сказочную деревню для игр и квестов;
  • кукольный театр;
  • лавку с сувенирами;
  • ресторан и буфет для чаепитий.

Во время стоянок в городах для посетителей вокзалов подготовили развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

В Челябинск поезд приедет 18 декабря. Для южноуральцев вскоре станут доступны и билеты, по которым запланирована отдельная программа внутри поезда — встреча с Дедом Морозом, квест, чаепитие и кукольный спектакль. Купить «волшебный» билет можно будет на сайте РЖД. Как уточнили в ЮУЖД, продажа билетов откроется в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.

В прошлом году поезд Деда Мороза в Челябинск приехал 30 ноября. На перроне собрались толпы жителей, чтобы посмотреть на главного новогоднего волшебника и его команду.

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