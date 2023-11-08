09:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые назвали восемь способов замедления старения
Ученые сказали, что следование восьми рекомендациям позволит замедлить старение.
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Ученые назвали восемь способов замедления старения. Специалисты сказали, что следование восьми рекомендациям даст возможность замедлить биологическое старение, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.
Врачи Американской кардиологической ассоциации обращают внимание на то, что правильное питание, регулярные физические нагрузки, здоровый сон, а также отказ от вредных привычек позволяют замедлить биологического старения. Кроме того, специалисты назвали контроль массы тела, поддержание в норме кровяного давления, контроль уровня сахара, а еще контроль уровня инсулина.
Сообщается, что ученые колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование. В нем приняли участие более 6500 человек. Так, специалисты собирали информацию о состоянии здоровья участников. Кроме того, у них попросили назвать календарный возраст. После этого, у участников спросили придерживаются ли они восьми озвученных рекомендаций.
В результате исследования выяснилось, что у людей, которые не заботились о здоровье сердечно-сосудистой системы, биологический возраст был на пять лет выше календарного. Вместе с тем те люди, которые соблюдали все восемь рекомендаций, были на шесть лет моложе биологически.