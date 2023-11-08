09:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
«Динотерру» в Шестаково в следующем году хотят продлить на неделю
Власти хотят, чтобы в фестивале поучаствовало больше 100 тысяч человек.
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Сергей Цивилев заявил в рамках прямой линии на радио «Маяк», что фестиваль «Динотерра» в Чебуле могут продлить на неделю в следующем году.
«Благодаря нашим ученым мы нашли захоронение динозавров, уже сделано много открытий. Интерес к динозаврам огромный. Мы уже два года подряд проводим фестиваль “Динотерра”, в прошлом году его посетило 30 тысяч человек, в этом — свыше 60 тысяч. А в следующем году мы планируем, чтобы участвовало уже более 100 тысяч кузбассовцев и гостей региона», — сообщил губернатор.
4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия», где Кузбасс представил символы региона. Среди них — мягкий ящер-попугай, имя которому выбирали жители области. Сергей Цивилев признался, что голосовал за имя Кузбасик для нашей игрушки — так её и назвали.
Мы подробно рассказывали, чем удивляла «Динотерра» в этом году. С погодой туристам не повезло — шли дожди. Однако гостей приехало больше, чем в прошлом году.