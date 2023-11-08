09:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В этом году в Кузбассе 180 км дорог привели в нормативное состояние
Дороги ремонтировали в Кемерове, Новокузнецке и имеющие межрегиональное значение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает правительство Кузбасса, в этом году в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях привели в нормативное состояние 180 км дорог. На это было выделено 9,3 млрд рублей из консолидированного бюджета.
«Большое внимание уделяем комплексному обновлению транспортной инфраструктуры — установке новых дорожных знаков, барьеров, светофоров, освещения, оборудованию тротуаров. При этом применяются современные технологии и материалы», — говорит Сергей Цивилев.
Специалисты отремонтировали 33 участка тротуаров более 28 тысяч кв. метров, заменили 132 дорожных знака, установили и обновили 38 автобусных остановки.
Также ремонтировали дороги межмуниципального значения общей протяжённостью 152 км: это, например, участки трасс Томск — Мариинск, Кемерово — Яшкино — Тайга, Кемерово — Анжеро-Судженск, Алтай — КуZбасс, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.