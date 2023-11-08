11:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Путепровод на Джамбула в Иркутске откроют до 20 ноября
По словам главы города, объект был технически сложным.
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Открытие путепровода на Джамбула после реконструкции состоится до 20 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил глава города Руслан Болотов в рамках прямого эфира губернатора Приангарья Игоря Кобзева, передает ИА IrkutskMedia.
Градоначальник отметил, что дорожный объект на Джамбула технически сложный. Было много вопросов по прохождению технической экспертизы. Несмотря на это, движение по объекту запустят до 20 ноября.
Также Руслан Болотов сообщил, что в ближайшее время подведут итоги торгов по определению подрядчика для продолжения ремонта на путепроводе на станции Батарейной.
Напомним, проект по реконструкции путепровода на Джамбула реализуется с 2019 года и включает четыре этапа работ. В конце октября подрядчик завершил бетонирование подпорной стенки и устройство гидроизоляции на тротуарах, после чего занялся асфальтирование проезжей части, устройством деформационных швов, опор освещения и установкой перильного ограждения. Отметим, что реконструкция путепровода была крайне необходима. На дороге всегда отмечается интенсивное движение транспорта. По итогам всех работ проезжая часть путепровода буде иметь шесть полос для движения. Кроме того, на ней организуют выделенные полосы для общественного транспорта.