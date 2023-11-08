09:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове на площади Советов начали монтировать хоккейную коробку
Город готовят к празднованию Нового года и к зимнему досугу.
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По сообщению кемеровской администрации, специалисты стадиона «Химик» начали монтаж каркаса круглосуточной хоккейной коробки на площади Советов. Лёд будут заливать, когда температура воздуха будет стабильно низкой.
Ранее NGS42.RU писал, что концепция празднования Нового года в городе пока дорабатывается. Ёлку чиновники планируют традиционно установить в конце ноября.
Также мы рассказывали, что в Новокузнецке установка городка в саду Алюминщиков обойдётся муниципалитету на 14% дороже прошлого года.