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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ачинске медики провели непростую операцию на суставе 95-летней пациентке

В Красноярском крае травматологи провели эндопротезирование возрастной женщине.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске медики провели операции по замене тазобедренного сустава в травматологическом отделении. Сама высокотехнологичная операция поставлена на поток: до пяти успешных хирургических вмешательств в неделю. Пациенты, как правило, возрастные, от 60 лет и выше. Хотя были случаи, когда человеку требуется заменить сустав и в 30 лет.

Но на этот раз побит возрастной рекорд: пациенткой стала женщина в почтенном возрасте — в 95 лет. Не так давно он споткнулась, упала и сломала шейку бедра. Оказалась в Ачинской больнице. Здесь женщину прооперировали, на второй день после этого она уже потихоньку вставала и ходила. А на пятый день на своих ногах в палате встречала гостей. Сейчас пациентка уже вернулась домой.

Заведующий травматологическим отделением Ачинской МРБ Александр Кондратьев рассказал, что эндопротезирование — достаточно сложная операция. Но в больнице закуплено достаточно протезов и есть хирурги, чтобы помогать людям.

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