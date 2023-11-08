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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские пожарные покорили 39-этажную высотку

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования «Вертикальный вызов».

503 огнеборца из России и Белоруссии в Санкт-Петербурге штурмовали высотное здание — 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МС России по Воронежской области.

Шестеро воронежских участников уложились в десять минут. Самым быстрым пожарным из нашего региона стал пожарный 11-ой ПСЧ Алексей Хархардин — он поднялся на 39-й этаж за шесть минут восемь секунд. Победу на «Вертикальном вызове» одержал белорус Илья Касперов — с результатом четыре минуты 40 секунд.

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