10:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежские пожарные покорили 39-этажную высотку
В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования «Вертикальный вызов».
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503 огнеборца из России и Белоруссии в Санкт-Петербурге штурмовали высотное здание — 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МС России по Воронежской области.
Шестеро воронежских участников уложились в десять минут. Самым быстрым пожарным из нашего региона стал пожарный 11-ой ПСЧ Алексей Хархардин — он поднялся на 39-й этаж за шесть минут восемь секунд. Победу на «Вертикальном вызове» одержал белорус Илья Касперов — с результатом четыре минуты 40 секунд.