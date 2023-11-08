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10:25 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В ближайшие три года зарплаты бюджетников индексируют на 10%

В парламенте Кузбасса прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024−2026 годы.

В областном парламенте прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024−2026 годы. По нему предполагается индексация зарплат и пособий. Проект представил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов в соответствии с проектном федерального бюджета.

«Доходная часть бюджета на 2024 год запланирована в размере 216,2 млрд рублей, расходная — 280,1 млрд рублей. Законопроектом предусмотрена индексация зарплат бюджетников на 10%, на 5% будут индексированы стипендии, детские пособия, выплаты отдельным категориям граждан», — пишут сотрудники парламента.

Мы рассказывали, что кемеровские депутаты увеличили городской бюджет на 2023−2025 годы, а также что 21 млрд дополнительных доходов бюджета в Кузбассе направят на социалку.

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