10:25 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В ближайшие три года зарплаты бюджетников индексируют на 10%
В парламенте Кузбасса прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024−2026 годы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В областном парламенте прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024−2026 годы. По нему предполагается индексация зарплат и пособий. Проект представил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов в соответствии с проектном федерального бюджета.
«Доходная часть бюджета на 2024 год запланирована в размере 216,2 млрд рублей, расходная — 280,1 млрд рублей. Законопроектом предусмотрена индексация зарплат бюджетников на 10%, на 5% будут индексированы стипендии, детские пособия, выплаты отдельным категориям граждан», — пишут сотрудники парламента.
Мы рассказывали, что кемеровские депутаты увеличили городской бюджет на 2023−2025 годы, а также что 21 млрд дополнительных доходов бюджета в Кузбассе направят на социалку.