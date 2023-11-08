11:13 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Расписание электричек Ростов-Азов изменится на день
Расписание электричек, курсирующих между Ростовом и Азовом изменится на день.
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Так, 11 ноября, пассажиры состава № 6026 отъедут от станции в донской столицы на 30 минут позже — в 13:02. На конечную станцию они прибудут только в 14:10.
Пригородный поезд № 6025 из Азова отправится в 14:24. В Ростове электричка окажется с 16 минутным опозданием — в 15:33.
Изменения в расписании связаны с ремонтом ж/д путей. Где территориально запланированы работы, не сообщается.