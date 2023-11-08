11:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Цены на искусственные елки в одном из ТЦ Владивостока шокировали покупателей
В торговых центрах уже выставили на продажу главный символ Нового года.
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Какой же Новый год без елки? Не все горят желанием устанавливать дома живое дерево. По разным причинам: кому-то их просто жалко, кто-то не хочет убирать осыпающиеся иголки. В современном мире многие устанавливают дома искусственный символ праздника. Уже можно найти симпатичные елочки в торговых центрах города, вот только ценник у них тоже симпатичный, можно даже сказать — роскошный. Так в одном из ТЦ Владивостока покупатели увидели праздничные товары за 30 и даже 60 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Да, Новый год — не дешевый праздник. Чего только стоит накрыть вкусный стол, найти подарки и подходящий наряд. Елка и игрушки к ней тоже обязательное дополнение для новогоднего настроения. Но не все готовы отдавать за синтетические деревья среднестатистическую зарплату.
«Елочки красивые и прекрасно сделаны — бесспорно. Но цена колючая, под стать новогоднему символу», — комментируют очевидцы.
«Мы, например, вообще ставим маленькую елочку чуть выше метра и делаем основной акцент на игрушки. Под такой малюткой можно поставить фигурки Деда Мороза и снегурочки. Мне кажется, лепить такой ценник на новогодний символ очередное безумие маркетинга. Но кто-нибудь, наверное, да купит», — поделилась с «КП» одна из посетительниц ТЦ.
Тем временем в столице Приморья уже прошел аукцион по распределению законных площадок для елочных базаров. Первые начинают работать уже в начале декабря. Точные даты пока не называются, но в прошлом году, к примеру, официальная торговля велась с 12 по 31 декабря. Правда, тогда в столице Приморья работали 16 площадок для продажи елок, в этом году их появится 50. Большинство будут работать в формате автолавок. А семь точек окажутся крупными, площадью 30−50 квадратных метров, по-новогоднему украшенными, и купить тут можно не только деревья, но и всю праздничную атрибутику. Они разместятся по следующим адресам: улица Анны Щетининой, 19, Жигура, 26, Жигура, 48, Нахимова, 1, Проспект Красного Знамени, 86, Верхнепортовая, 68 и Полярная, 1.