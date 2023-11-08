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13:59 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Железнодорожники временно отменили несколько маршрутов электричек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания «Узтемирйуловчи» сообщила о временном закрытии ряда междугородних электричек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В частности, с начала ноября закрываются:

маршрут «Ташкент — Ходжикент — Ташкент» 6437/6440.

маршрут «Ташкент — Гулистан — Ташкент» 6414/6413.

маршрут «Ташкент — Сырдарья — Ташкент» 6418/6407.

маршрут «Ташкент — Ангрен — Ташкент» 6429/6430.

Отметим, что из графика убраны лишь некоторые электрички, в целом движение по этим маршрутам продолжается. Посмотреть детальнее, какие поезда перестали ходить, можно здесь..

Для тех, кто ездил в горы через Ходжикент, стало неудобно — отменена электричка, которая прибывала в Ходжикент утром, теперь можно приехать только после обеда и смысла куда-то двигаться уже нет, ездить будут только местные жители.

Представитель «Узтемирйуловчи» на вопрос корреспондента Podrobno.uz о причинах снятия маршрутов ответил, что это делается в целях ремонта и реконструкции составов и модернизации структуры движения. Когда вернут закрытые маршруты — пока информации нет.

UPD: только что железнодорожники опубликовали сообщение, что с сегодняшнего дня, 8 ноября, были отменены последние два рейса из Ташкента в Ходжикент и обратно. Таким образом, на данный момент, движение электропоездов по направлению Ташкент — Ходжикент — Ташкент полностью приостановлено на неопределенный срок.

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