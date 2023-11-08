Железнодорожники временно отменили несколько маршрутов электричек

В частности, с начала ноября закрываются:
маршрут «Ташкент — Ходжикент — Ташкент» 6437/6440.
маршрут «Ташкент — Гулистан — Ташкент» 6414/6413.
маршрут «Ташкент — Сырдарья — Ташкент» 6418/6407.
маршрут «Ташкент — Ангрен — Ташкент» 6429/6430.
Отметим, что из графика убраны лишь некоторые электрички, в целом движение по этим маршрутам продолжается. Посмотреть детальнее, какие поезда перестали ходить, можно здесь..
Для тех, кто ездил в горы через Ходжикент, стало неудобно — отменена электричка, которая прибывала в Ходжикент утром, теперь можно приехать только после обеда и смысла куда-то двигаться уже нет, ездить будут только местные жители.
Представитель «Узтемирйуловчи» на вопрос корреспондента Podrobno.uz о причинах снятия маршрутов ответил, что это делается в целях ремонта и реконструкции составов и модернизации структуры движения. Когда вернут закрытые маршруты — пока информации нет.
UPD: только что железнодорожники опубликовали сообщение, что с сегодняшнего дня, 8 ноября, были отменены последние два рейса из Ташкента в Ходжикент и обратно. Таким образом, на данный момент, движение электропоездов по направлению Ташкент — Ходжикент — Ташкент полностью приостановлено на неопределенный срок.