13:27 (мск), источник: Городской репортер
Ольга Бузова расскажет в своем шоу о ДГТУ
Ольга Бузова посетила Ростов-на-Дону и ДГТУ в рамках своего шоу.
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Шоу «Ольга Вузова» рассказывает о технических вузах России.
Новый выпуск посвящен ДГТУ.
Ректор университета Бесарион Месхи подарил Бузовой памятной золотой знак — он вручается лучшим студентам ДГТУ Бузова познакомилась с разными направлениям вуза — Ресурным центром роботехники, Центром агробиотехнологии и медиапространством ДГТУ.
Сама Ольга получила высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете на географическом факультете. Вуз Бузова окончила в 2008 году.