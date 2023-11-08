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Главные новости к вечеру 8 ноября
13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Омские полицейские нашли сразу четырех пропавших женщин

Все омички оказались живы.

В Омске нашли живыми четырех пропавших женщин. Речь идет о 34-летней жительнице Ленинского округа, матери и дочери из Кировского округа и пенсионерке, которая вышла из дома по улице 70 лет Октября.

Как уточнили в полиции, пропавшую пенсионерку обнаружили недалеко от ее дома родственники, остальных омички находились у родственников или знакомых.

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