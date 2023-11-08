13:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Омские полицейские нашли сразу четырех пропавших женщин
Все омички оказались живы.
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В Омске нашли живыми четырех пропавших женщин. Речь идет о 34-летней жительнице Ленинского округа, матери и дочери из Кировского округа и пенсионерке, которая вышла из дома по улице 70 лет Октября.
Как уточнили в полиции, пропавшую пенсионерку обнаружили недалеко от ее дома родственники, остальных омички находились у родственников или знакомых.