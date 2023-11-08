Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

«В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы, миллиарды. И качество распознавания, к примеру, лиц и машин достигло 99,8% — ну это практически 100% распознавание», — отметил мэр.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит в российской столице с 8 по 10 ноября.
Ранее стало известно, что в Москве начали внедрять систему видеоаналитики. Механизм мгновенно фиксирует нештатные ситуации на дорогах в масштабах мегаполиса. Нейросеть подскажет сотрудникам, на какой участок из сотен километров городских трасс следует обратить внимание.
Как уточнял гендиректор компании-разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков, число регионов РФ, которые внедрили такие системы, превысило 60.