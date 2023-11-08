Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
12:19 (мск), источник: m24.ru

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Качество распознавания лиц и автомобилей в Москве составляет 99,8%. Об этом Сергей Собянин рассказал на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы, миллиарды. И качество распознавания, к примеру, лиц и машин достигло 99,8% — ну это практически 100% распознавание», — отметил мэр.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит в российской столице с 8 по 10 ноября.

Ранее стало известно, что в Москве начали внедрять систему видеоаналитики. Механизм мгновенно фиксирует нештатные ситуации на дорогах в масштабах мегаполиса. Нейросеть подскажет сотрудникам, на какой участок из сотен километров городских трасс следует обратить внимание.

Как уточнял гендиректор компании-разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков, число регионов РФ, которые внедрили такие системы, превысило 60.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Через 30 лет май станет таким же теплым как июнь климатолог
В центре Москвы задержали водителя 168 раз нарушившего ПДД
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологииСобянин Сергей