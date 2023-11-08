13:28 (мск), источник: dostup1.ru
Зарядят дожди: жителей Челябинской области ожидает пасмурная и ветреная погода
В Челябинской области с 9 по 11 ноября ожидает пасмурная и ветреная погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Вместе с тем, температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.
Так, ночью 9 ноября от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в четверг воздух прогреется до 2−7. В течение суток облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, ночью и утром — туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с.
Ранее сообщалось, что с прохождением холодного фронта инверсия будет ослабевать и постепенно разрушится, туман рассеется. Но такие явления могут повторяться с приходом новой порции тепла.
Ночью 10 ноября ожидается от нуля до минус 5. Днем в пятницу столбики термометров покажут плюс 1−6. При переменной облачности днем кое-где возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
По предварительным расчетам Челябинского ЦГМС, ночью 11 ноября будет от минус 2 до плюс 3, днем в субботу — плюс 1−6. В эти сутки облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с, порывы до 13 м/с.
В Челябинске ночью